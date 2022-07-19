عمران: المناصب السيادية لم تكن يومًا سببًا للصراع بل زج بها لتعميق الأزمة

رأت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن كل ما يحدث بين البرلمان ومجلس الدولة لا يعدو كونه نوعًا من المناكفات السياسية التي تسعى لتعميق الشقاق الليبي، فالمناصب السيادية لم تكن يومًا سببًا للصراع، بل زج بها لتعميق الأزمة، خصوصا وسط عدم التزام الأطراف بأي من التوافقات الهزيلة التي يدّعون التوصل إليها.

عمران وفي تصريحات صحفية أوضحت أنه حتى في حال إرسال مجلس الدولة للأسماء المقترحة للمناصب السيادية هو عدم التوصل لتوافقات بشأنها، وخلق المزيد من المكلفين الموازيين، إضافة إلى الحكومة الموازية، مع قناعتنا التامة بعدم صحة الإجراءات المتخذة قانونًا من قبل جميع الأطراف، وفق رأيها.