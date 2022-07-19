الزنتوتي: العالم يشهد طفرات كبيرة في اتفاقيات البترول وليبيا الله غالب عليها

أكد عبدالمجيد الزنتوتي، العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، أن “العالم يشهد طفرة كبيرة في اتفاقيات البترول والغاز في الخليج “.

وقال الزنتوتي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن تلك الاتفاقيات شملت “اتفاقيات ضخمة مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، مصر مع ألمانيا ودول أخرى الجزائر مع إيطاليا، ودول أخرى”، معقبًا “ليبيا الله غالب عليها وعلى شعبها ربنا يحن عليه ويهدي أولي الأمر للنهوض بمستوى أفضل للشعب والدولة”.

وأردف أنه “سيتم ضخ أموال لمؤسسة النفط خصما من الأموال الليبية المجمدة لصالح استثمارات لشركات أجنبية ستعمل لتوسعة مشاريع نفطية بالحقول الليبية ولتطوير مجال النفط”.

وختم موضحًا؛ “إضافة لضخ 35 مليار من المركزي الليبي للمؤسسة وذلك للوصول إلى مستوى أكبر للتصدير”.