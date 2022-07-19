الوطنية للنفط تعلن عودة حقل الفيل النفطي للإنتاج بقدرة 40 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، اُستُؤنفت اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وقالت المؤسسة في بلاغ لها إن معدلات الإنتاج الأولية للضخ إلى مجمّع مليتة تجاوزت 40 ألف برميل اليوم، وسيصل معدل الإنتاج تدريجيا بعد وضع كافة الآبار على الإنتاج إلى أن يبلغ معدلاته الطبيعية التي تبلغ 70 ألف برميل يوميا.

وتُدير المؤسسة الحقلَ الواقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

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