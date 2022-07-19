صنع الله لـ«بوابة الوسط»: لا أملك حسابات على «فيسبوك» أو «تويتر»

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال من حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع الله، أن الحساب الذي ينتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هو «صفحة مزورة».

وقال صنع الله، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إنه لا يملك أي حساب بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو «تويتر».

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وتداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صفحة تحمل اسم صنع الله، وتعرض منشورات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة. وبدأت هذه الصفحة بث منشوراتها قبل خمسة أيام، ويتجاوز عدد متابعيها ٥٣ ألف متابع.