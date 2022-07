ليبيا – طالب مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة بالقبض على جميع المشاركين في استقبال عبد الرزاق الناظوري (رئيس أركان الجيش) الذي زار العاصمة طرابلس أمس الإثنين.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “كلام في القانون وليس في السياسة، أصدر النائب العام العسكري أمر قبض بحق الناظوري عام 2019 وهذا الأمر ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه”.

وأضاف: “قانونًا كل من شارك في استقبال الناظوري اليوم في طرابلس هو متلبس بجريمة التستر على متهم مطلوب القبض عليه، بدايةً من القائد الأعلى إلى الفرّاش الذي فرش البساط الأحمر”.

الدرقاش يطالب بالقبض على جميع المشاركين في استقبال الناظوري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

