ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية، بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد المُكلف بمتابعة هذا الملف.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عبر الحاضرون عن استنكارهم للاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه مُلاك المحافظ الاستثمارية، حيث طالب أعضاء حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية رئيس مجلس النواب بالإسراع بتعديل القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق بما يحفظ حقوقهم ويُحقق لهم العيش الكريم.

وفي ختام اللقاء قدم أعضاء حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية درع لرئيس مجلس النواب تقديرًا لمواقفه الوطنية.

The post حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية يطالب المستشار صالح بالإسراع بتعديل القانون رقم 25 لعام 2013 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية