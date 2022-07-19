بيان مظاهرات مصراتة يعلن رفضه التام للاتفاقيات والصفقات المشبوهة

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رحب البيان الختامي لمظاهرة ثوار وأبناء مدينة مصراتة بأي توافق بين الليبيين بشكل علني وواضح وعبر الطرق الصحيحة.

وأعلن البيان رفضه التام للاتفاقيات والصفقات المشبوهة التي تمس بأمننا القومي ومصدر ثروات بلادنا.

كما أكد على وحدة ليبيا كاملة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

ونوه إلى عدم التفريط في تضحيات الشهداء ولن نحيد عن ثورة التكبير حتى تحقق أهدافها.

وأكد أن أي توافق يرتضيه الليبيون هو المتوج بإقرار دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.