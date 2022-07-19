مؤكدة دعمها لمحادثات المسار الأمني.. البعثة الأممية: نشيد باجتماع قادة الجيش الليبي 

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاجتماع الذي أجري في طرابلس في 18-19 يوليو بين قادة الجيش الليبي.

وأوضحت بالبعثة الأممية في بيان ، عبر حسابها على فيسبوك، أن “الأمم المتحدة تُشيد بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020”.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع قيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، قد أصدر بيانًا اليوم الثلاثاء، جاء فيها أنه “إنطلاقاً من واجبنا الوطني وحاجة البلاد لتوحيد المؤسسة العسكرية سيتم عقد الاجتماع الموسع في طرابلس”.

وأوضح البيان، أن “الحاضرون في الاجتماع شددوا على رفضهم التام والمطلق للعودة للاقتتال بيـن أبنـاء الـوطن الواحد”. كما “تم التأكيد على نبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عـن التجاذبات السياسية”.

وأردف البيان أن “الحاضرون أشادوا بجهود لجنـة ( 5 + 5 ) والاستمرار فـي تنفيـذ مـا خلصت إليـه فـي اجتماعاتها السابقة”، مضيفًا أنه “تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلـى نتـائج عملية في هذا الشأن”.