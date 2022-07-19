لأول مرة.. قيادات المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب تصدر بيانا مشتركا

لأول مرة أصدرت القيادات المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في العاصمة طرابلس.

وأكد البيان أنه جرى خلال الاجتماع التأكد على رفض العودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ونبذهم للعنف ودعمهم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

وأشاد الحاضرون بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة بما في ذلك التأكيد على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية

وجرى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن وأشار المجتمعون إلى المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع البلاد.

واتفق المجتمعون أيضا على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية كما تم وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة.

كما ناقش الحاضرون ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية وجرى الاتفاق على وضع برنامج تدريب مشترك حسب الإمكانيات المتوفرة.

وتم إقرار تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار ووضع خطة للبدء في تيسير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.