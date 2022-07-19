تعاون ليبي-بريطاني في مجال تعلم اللغة الإنجليزية

أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، توقيع شراكة رسمية بين مركز «بريق التدريبي» وشركة «PSI Services» الرائدة في مجال حلول القوى العاملة، لتوفير اختبارات اللغة الإنجليزية لليبيين.

وأفادت السفارة، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، بأن السفيرة كارولاين هرندل زارت المركز رفقة فريق من وزارة التجارة البريطانية للاحتفال بالشراكة، التي تعمل على توفير اختبارات اللغة الإنجليزية وللسماح لليبيين بالعمل والدراسة في المملكة المتحدة.

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وشددت السفارة على أن هذه الشراكة الحديثة ستعزز التعاون الليبي-البريطاني في مجال التعليم.