المهدوي: زيارة الناظوري لطرابلس تهدف لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي على زيارة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري إلى طرابلس.

المهدوي قال في تصريح لصحيفة “الاتحاد”: إن زيارته تهدف لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ لتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تؤثر على مؤسسة الجيش، واستكمال تسمية الإدارات العسكرية الليبية ودعم جهود إنهاء القتال بين الأطراف الليبية.

ووصف الاجتماع بين العسكريين الليبيين في طرابلس بـ”الخطوة الممتازة” والتي تأتي ضمن جهود القيادة العامة للجيش الوطني لإنهاء حالة التشظي الذي شهدته المؤسسة العسكري.

