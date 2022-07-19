بعثة الأمم المتحدة تشيد باجتماع 5+5 في طرابلس

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أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع قادة الجيش الليبي التابعين للقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية الذي عقد على مدى يومين في العاصمة طرابلس، متعهدة بمواصلة دعمها المحادثات في المسار الأمني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على فيسبوك إنها تشيد بالاجتماع الذي أُجري في طرابلس.

وأجري الاجتماع في 18-19 يوليو بين قادة الجيش الليبي عقب زيارة لرئيس الأركان عبد الرازق الناظوري لطرابلس.

كما أشادت الأمم المتحدة بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها المحادثات في المسار الأمني.

لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020».