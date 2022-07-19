الشركسي: زيارة الناظوري لطرابلس خطوة جدية وفاعلة لتوحيد المؤسسة العسكرية

علق عضو ملتقى الحوار السياسي ” أحمد الشركسي ” على زيارة رئيس الأركان العامة الفريق أول ” عبد الرازق الناظوري ” إلى طرابلس.

وقال الشركسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذه الخطوات جدية وفاعلة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية.

مشيرآ إلى أن زيارة الناظوري للعاصمة أمر غاية في الأهمية، لافتًا إلى أنه ذكر في السابق مرارًا أنّ اللجنة الوحيدة المنتجة هي لجنة العشرة العسكرية.

ويذكر أن الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، قد واصل اجتماعاته في العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان: “استمرار اجتماع القوات المسلحة الليبية بحضور الناظوري والفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة المؤقتة وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 وبعض من مدراء الإدارات والهيئات العسكرية، وذلك بالعاصمة طرابلس ولليوم الثاني على التوالي”.

وأضاف البيان “تمحور الاجتماع حول الاستمرار في المسار العسكري وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية 5+5 كما تناول الاجتماع آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية”.

وتابع “اتسم المناخ السائد في هذا الاجتماع بالتأكيد على حرمة الدم الليبي، واستمرار إيقاف إطلاق النار، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، فضلا عن التأكيد على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن”.