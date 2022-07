ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن السلام الحقيقي في أي مجتمع يقوم على القوة، قوة إحقاق الحق وإرساء العدل بالاقتصاص من المجرمين وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة ورد المظالم.

النعاس اعتبرت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السلام الذي يقوم على مسامحة وتكريم المجرمين ونسيان ما ارتكبوه هو زائف.

وتابعت: “يجد فيه الضحايا أنهم هم دومًا الضحايا في الحرب أو السلم، الناظوري في طرابلس”.

The post معلقةً على زيارة الناظوري لطرابلس.. النعاس: السلام الذي يقوم على تكريم المجرمين زائف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية