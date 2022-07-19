جبريل أوحيدة: نأمل ألا تعيق المليشيات التوافقات العسكرية بين قيادات الشرق والغرب

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن “التوافقات العسكرية بين القيادات في الشرق والغرب وما سينتج عنها تعد خطوة متقدمة ومطلوبة أمام الانسداد السياسي المتكرر والفساد المستشري والفشل المستمر في إدارة الدولة”.

وعبر “أوحيدة” في تصريحات رصدتها “الساعة24″، عن أمله في ألّا تقف “المليشيات” النافذة في الغرب الليبي، ومَن خلفها، عائقًا أمام هذه خطوة التوافقات العسكرية بين القيادات في الشرق والغرب بعرقلتها وإفشال نتائجها المرجوة.

وتوقع أن تكون هذه التوافقات حافزا لمجلسي النواب والدولة من باب التنافس، للتوافق على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرجوة، مشيرا إلى أنه على المجلسين استغلال هذه التوافقات العسكرية، وإلّا فإن هذه الأجسام ستجد نفسها خارج المشهد أمام الامتعاض الشعبي ضدها.

وأضاف أنه “بخصوص ملف المناصب السيادية، فالأمر يتلخص في مناورات رئيس مجلس الدولة وتراجعه أمام بعض التفاصيل والمصالح الضيقة، وأيضا انفراد رئيس مجلس النواب ببعض القرارات بعيدا عن المجلس”.