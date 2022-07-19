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حكومة الوحدة تبحث الوضع المتأزم في معبر راس أجدير

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

بحثت، حكومة الوحدة، في اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأصدر الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم العمل داخل المعبر وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح وتطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

وطالب، وزيري الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبيين.

ويشهد معبر رأس أجدير منذ أيام أزمة خانقة، حيث يضطر المسافرين إلى الانتظار لساعات طويلة للعبور إلى الأراضي التونسية.

 

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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