ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على زيارة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري إلى طرابلس.

الشركسي قال قي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذه خطوات جدية وفاعلة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن زيارة الناظوري للعاصمة أمر غاية في الأهمية، لافتًا إلى أنه ذكر في السابق مرارًا أنّ اللجنة الوحيدة المنتجة هي لجنة العشرة العسكرية.

The post الشركسي: زيارة الناظوري للعاصمة أمر غاية في الأهمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

