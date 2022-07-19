الصادق: ليبيا بحاجة إلى توحيد جميع جبهاتها وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية

قال الخبير العسكري محمد الصادق إن اجتماع رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مع رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد في العاصمة طرابلس غير المسبوق يعد خطوة طيبة في الاتجاه نحو توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، والتقريب بين العسكريين في المنطقتين الشرقية والغربية.

الصادق وفي تصريحات صحفية أشار إلى أهمية أن تصدق النوايا من أجل “لم شمل كل الليبيين”، حيث جاءت رسائل من الطرف الآخر، متمثلًا في الحداد، رافضة للعودة إلى الحرب والصراع، وهو ما يعطي انطباعًا جيدًا حول تلك اللقاءات، والمردود الذي سيخرج عنها.

ورفض الصادق من وصفهم بـ”أبواق الفتنة”، التي تدعو إلى الانتقام وتحض على الكراهية، مشيرًا إلى أن ليبيا بحاجة إلى توحيد جميع جبهاتها وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، تسهم في استباب الأمن وإنهاء خطر التنظيمات المتطرفة والإرهابية، التي تستغل حالة الفوضى في البلاد.