وليامز: سعدت بما خلص إليه اجتماع الحداد والناظوري المبني على العمل الدؤوب

علقت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ” ستيفاني وليامز ” ، مساء اليوم الثلاثاء، على اجتماع رئيس الأركان العامة للمنطقة الغربية الفريق ” محمد الحداد، ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق ” عبدالرازق الناظوري ” واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقادة الجيش في العاصمة طرابلس، داعية الأطراف السياسية إلى أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق

وقالت وليامز في تدوينة لها على منصوة تويتر : سعدت بما خلص إليه الاجتماع بين كل من الفريق أول الحداد والفريق أول الناظوري المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.

وأضافت قائلة: يجدر بالأطراف السياسية أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.

وفي نفس السياق ، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم، باجتماع قادة الجيش الليبي التابعين للقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية الذي عقد على مدى يومين في العاصمة طرابلس، متعهدة بمواصلة دعمها المحادثات في المسار الأمني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها «تشيد بالاجتماع الذي أُجري في طرابلس في 18-19 يوليو بين قادة الجيش الليبي. وتشيد الأمم المتحدة بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها المحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020».