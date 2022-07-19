النيابة العامة: تحرير خمسة أجانب وافدين مخطوفين لطلب فدية

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، عن تحرير خمسة أجانب وافدين جرى خطفهم، وحجز حريتهم بالقوة، بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وأضاف المكتب، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة باشرت إجراءات تحليل البيانات المتوافرة،، حاصة تلك المتعلقة بنشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتتبعهم.

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وأشار إلى أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، قدَّم المعلومات اللازمة للتحقيق في الواقعة، فترتب عن الإجراءات إثبات ارتكاب جريمة الخطف، مع تحديد هوية مرتكبيها، وضبط أحدهم، وإحضاره من قبل أعضاء الكتيبة 676 العاملة في محيط بلدية الشويرف.

وأسفرت الإجراءات عن تحديد مكان حجز الضحايا، وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليهم لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع الفدية.