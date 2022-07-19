رفض الاقتتال ودعم مدنية الدولة.. بيان اجتماع قيادات المؤسسة العسكرية في طرابلس

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أكدت، قيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، في بيان مشترك في ختام اجتماعها في العاصمة طرابلس، على رفضها المطلق التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الـوطن الواحـد ونبذهم للعنف.

كما أكدت على دعمها الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

وأشـادت القيادات بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السـابقة، بما فـي ذلـك التأكيد على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعـة مـلف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نـتائج عملية في هذا الشأن.

وأكدت، على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنيـة وعـودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم. كما اتفقت على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية. وجاء في البيان، أنه تم وضع أسس تبادل وتوحيـد البيانات والتنسيق فـي الأعمـال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة.

كما تم الاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، وكذلك إقرار تفعيل القوة المشتركة والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وورد بالبيان، أنه تم وضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية مـن الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية.

وأكدت القيادات على ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.