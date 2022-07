الأمين: على ثوار فبراير الأحرار الباقون على العهد جمع صفوفهم واستعراض قوتهم

ليبيا – قال الحبيب الأمين القيادي بمدينة مصراتة والموالي لتركيا إنه لا سياسة تعمل في ليبيا، وكل ما هناك أن القوي ببندقيته يفرض واقع وجوده على من نسي بندقيته أو باع قضيته وقبض بصمته ثمنًا غفيرًا، بحسب قوله. الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فبراير سلمت قضيتها ورقبتها ومطالبها لبنادق نراها تترزق وتتفرج، لهذا ينبغي إعادة ترتيب المعادلة، المسلح المرتزق هو من صنع السلطوي البائع وليس العكس”. وتابع: “على ثوار فبراير الأحرار الباقون على العهد للوطن والوعد للشعب جمع صفوفهم وقول كلمتهم واستعراض قوتهم طالما هناك من يسرق السلطة ويحتكرها ويرتبها لائتلاف نظام العسكر وسبتمبر والسراق ومرتزقة الظروف ومتحولي الولاء للواقف ومن يدفع، فليفرضوا وجودهم بقوة طالما القوة هي معيار البقاء”.

