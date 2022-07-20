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وزارة الدفاع التونسية: مقتل جندي برصاص سيارة قادمة من ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي بمنطقة برج الخضراء بمحافظة تطاوين في أقصى الجنوب بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب قادمة من التراب الليبي.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن العسكري توفي بعد مواجهة في منطقة برج الخضراء بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب عمدت إلى إطلاق النار على دورية عسكرية.

وأوضحت أن «دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، تصدت يوم الإثنين إلى محاولة ست سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر».

وأشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أن «الدورية ردت الفعل، وأجبرت السيارات على الفرار والعودة أدراجها».

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صحيفة الساعة 24

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