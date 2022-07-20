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البعثة الأممية تشيد باجتماع طرابلس بين قادة المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أشادت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بالاجتماع الذي أجري في طرابلس في بين قادة الجيش الليبي.

وقال البعثة، إن الأمم المتحدة تُـشيد بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

واختتم اليوم اجتماع قادة المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي.

من جانبها، أعرب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بما خلص إليه الاجتماع بين قادة المؤسسة العسكرية، والذي جرى برئاسة كل من الفريق أول الحداد والفريق أول الناظورين والمبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.

وقالت وليامز، إن على الأطراف السياسية أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.


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صحيفة العنوان الليبية

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