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رسالة وليامز للأطراف السياسية بعد ختام اجتماع قادة المؤسسة العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

حثّت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الأطراف السياسية في ليبيا على أن تحذوا حذو قادة المؤسسة العسكرية في روح التوافق والتعاون الذي بدر منهم في اجتماع طرابلس.

وقالت وليامز، عبر تويتر، “سعدت بما خلص إليه الاجتماع بين كل من الفريق أول الحداد والفريق أول الناظوري المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020”.

وأضافت، “يجدر بالأطراف السياسية أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها”.

واختتمت، قيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي، الثلاثاء، اجتماعات استمرت ليومين، في العاصمة طرابلس.

وأكدت، في بيان مشترك في ختام اجتماعها، على رفضها المطلق التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الـوطن الواحد ونبذ للعنف.


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صحيفة العنوان الليبية

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