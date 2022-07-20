رئيس مصلحة الجوازات: وضع إجراءات جديدة لتسهيل تنقل المواطنين بمنفذ رأس جدير

زار رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إداره المنافذ، الثلاثاء، بمرافقة مدير مصلحة الجمارك منفذ رأس أجدير الحدودي مع دولة تونس وذلك لأجل الوقوف على الإشكاليات والمختناقات.

وذكر بيان لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، الثلاثاء، أن تلك الزيارة تأتي تتفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة لواء خالد مازن، للوقوف على الإشكاليات والمختناقات التى تواجه عملية تنقل المسافرين بين البلدين.

كما بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية سبل حل كل هذه الصعوبات وتدليلها بالتشاور مع نظراتهم من الجانب التونسي حيث تم الاتفاق على وضع أسس وإجراءات من شأنها أن تسهل عملية تنقل مواطني البلدين.