بيان مظاهرات مصراتة: نعلن رفضنا التام للاتفاقيات والصفقات المشبوهة

رحب البيان الختامي لمظاهرة ثوار وأبناء مدينة مصراتة بأي توافق بين الليبيين بشكل علني وواضح وعبر الطرق الصحيحة.

كما أعلن البيان عن رفضه التام للاتفاقيات والصفقات المشبوهة التي تمس بأمننا القومي ومصدر ثروات بلادنا. وأكد بيان مظاهرات مصراتة ، على وحدة ليبيا كاملة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

مشددآ على عدم التفريط في تضحيات الشهداء ولن نحيد عن ثورة التكبير حتى تحقق أهدافها المنشودة.

وأكد البيان في ختامه، على أن أي توافق يرتضيه الليبيون هو المتوج بإقرار دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.