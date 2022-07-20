النائب العام: إطلاق سراح 5 أجانب مختطفين وضبط أحد الجناة

أعلن مكتب النائب العام إلقاء القبض على المتهمين في واقعة خطف خمسة أجانب وافدين إلى البلاد؛ وحجز حريتهم بالقوة؛ بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان له، أنه “تلقَّى؛ في وقت سابق ؛ بلاغاً عن واقعة خطف خمسة أجانب وافدين إلى البلاد؛ وحجز حريتهم بالقوة ؛ بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم”.

وأضاف أنه “إنفاذاً لتعليمات المستشار النائب العام، القاضية بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وأخصها تلك المتعلقة بنشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتَتَبُّعِهم؛ أخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة لغايات التحقيق في الواقعة”.

وتابع أنه “ترتَّب عن الإجراءات إثبات ارتكاب جريمة الخطف؛ مع تحديد هوية مرتكبيها؛ وضبط أحدهم وإحضاره من قبل أعضاء الكتيبة (676) العاملة في محيط بلدية الشويرف”.

واختتم بأنه “أسفرت الإجراءات عن تحديد مكان حجز الضحايا؛ وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليهم لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع الفدية”.