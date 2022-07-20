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المباحث الجنائية: إتلاف 2 طن من مخلفات الحرب في منطقة الهيرة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع فرع الجهاز بالجبل الغربي، أمس الثلاثاء، في منطقة الهيرة، بإتلاف ما يربو عن اثنان طن من مختلف أنواع المتفجرات والألغام من مخلفات الحرب، والتي تم انتشالها خلال حملة تمشيط واسعة بمنطقتي غريان والجفارة الفترة الماضية ، بحسب منشور  للصفحة الخاصة بجهاز المباحث الجنائية على موقع فيسبوك .

وأضاف المنشور أن الفريق يواصل تنفيذ عمليات الإتلاف لليوم الثاني على التوالي نظراً لضخامة الكمية التي تم تجميعها خلال عمليات المسح

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المباحث الجنائية

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صحيفة الساعة 24

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