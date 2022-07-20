التكبالي: هل ستستمع المليشيات لـ”الحداد” وتسمح بتوحيد الجيش؟

علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي علي التكبالي، على اجتماع قيادات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإعلانها بدء خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، “إن أي اجتماع بين أفراد القوات المسلحة سيؤتي ثماره، ونؤمن بأن توحيد القوات المسلحة يعني توحيد البلاد ومنعها من التمزق”.

وبارك التكبالي، في تصريحات نقللها “العين الإخبارية”، هذه الاجتماعات، معتبرًا إياها خطوة للبناء عليها، وقال إن “مثل تلك الاجتماعات هي ما تجعل أعداء البلاد يعملون على إفشالها”.

واضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه من غير المعلوم كيف ستتصرف المليشيات الحاكمة والتي تجد نفسها الآن القوة المسيطرة والمستفيدة، وما إذا كانت ستستمع لرئيس أركان القوات في المنطقة الغربية محمد الحداد وتسمح بتوحيد الجيش؟ وماذا ستفعل في المستقبل؟

وتابع: “نأمل أن يكون هناك تفهم للوضع، وأن يتخلى الجميع عن أنانيتهم، لتعود البلاد لما كانت عليه، موحدة دون انقسامات أو حروب أو صراعات”.