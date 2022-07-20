مصرف البحرين يوافق على استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأربعاء إنه تلقي موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

موافقة مصرف البحرين المركزي جاء مشروطة بالالتزام بالشروط والمتطلبات المذكورة في الموافقة السابقة المؤرخة في 31 أكتوبر 2019، باستثناء شرط استمرار إدراج البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين.

وأشار بيان “بيتك” إلى أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العمومية لكلا البنكين. وكان البنك المركزي الكويتي، وافق على صفقة الاستحواذ في 6 يوليو الماضي.

وكان “بيت التمويل الكويتي” وافق قبل أسبوعين على شراء “البنك الأهلي المتحد” بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.

يذكر أنه في عام 2020 طلب البنك المركزي الكويتي من “بيت التمويل الكويتي” إعادة تقييم الصفقة في ظل تفشي وباء كورونا، وكانت قيمة العرض الأولي في عام 2019 تُقدر بـ8.8 مليار دولار، إذ عرض “بيت التمويل الكويتي” سهماً واحداً مقابل كل 2.32558 من الأسهم في “الأهلي المتحد”.

وبحسب شروط الصفقة المعدلة فإن “بيت التمويل الكويتي” سيقدم سهماً واحداً مقابل كل 2.695 سهم في “الأهلي المتحد”، وهو ما يعني تسعير السهم الواحد بقيمة 1.04 دولار أي بعلاوة نسبتها 13 بالمئة عن سعر إغلاق يوم 6 يوليو.

تأسس بنك بيت التمويل الكويتي في عام 1977، وأدرج في البورصة الكويتية عام 1984. وهو من أبرز بنوك الكويت، ويعمل في تقديم الخدمات المصرفية، وشراء وبيع العقارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية بحسب بيانات البنك على موقع البورصة.

وتأسس البنك الأهلي المتحد في البحرين، في مايو 2000، في أعقاب الاندماج بين بنك الكويت المتحد والبنك الأهلي التجاري، ولدى البنك تواجداً في عدد من الأسواق الخارجية من بينها المملكة المتحدة والإمارات ومصر والكويت وليبيا وعمان، بحسب موقعه الإلكتروني.