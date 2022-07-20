البكوش: حكومة الدبيبة عليها الخروج من القوقعة وتعمل على تحقيق الانتخابات

اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري ” صلاح البكوش ” أن جميع الكلمات في قمة جدة كانت ديبلوماسية وعبارة عن نسخ ولصق، مستبعداً أن يكون لمخرجات القمة أي تأثير في الوضع الليبي.

واعتقد البكوش خلال تصريحات متلفزة أن هناك تصور امريكي يتعلق بأن في ليبيا ما يجب التركيز على الاستقرار وخاصة في ظل ازمة الطاقة وهذا الاولوية الرئيسية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: “لا اعتقد أن الرئيس الأمريكي وبن سلمان تحدثوا كثيراً عن الوضع في ليبيا، ربما هناك بعض الأحاديث بين اعضاء الوفود، واعتقد التركيز على الطاقة وامكانية ان ترفع السعودية معدلات الطاقة وانتاجها كان محور القمة وهذا صعب”.

كما تابع قائلاً: “هناك نظرتين، اقتربنا ربما من الانتخابات على اساس ان البعض يقول إن هذه ستدعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات وهناك طرف أميل له هو ان ما حدث تأخير الانتخابات لان يبدوا لي ان الاطراف في السلطة تقاربت وبذلك ابتعد الليبيين عن الانتخابات وعودة القرار للناخب الليبي كنا ننتظر ان يتم التركيز على القاعدة الدستورية لنذهب لانتخابات الآن أصبح الجميع داخل الغرفة واقفل الباب والشعب الليبي ينتظر في الانتخابات التي اليوم هي ابعد مما كانت عليه من قبل”.

وأردف قائلآ: “الحديث عن خروج المرتزقة وما يقال في مؤتمر جدة، القضية الرئيسية هي أننا اليوم ابعد، الحل في ليبيا الاساسي هو تعطيل هذه المنظومة التي لا تريد الخروج من المشهد وتغيرها بنيوياً عن طريق الانتخابات. وفي تصوري من المهم الا نفقد التركيز على المهمة الرئيسية وهي اجراء الانتخابات ونضغط على من هم في السلطة”.

كما أكد على أن حكومة الدبيبة خسرت جزء من الداعمين لها أو على الاقل كجزء من دعم الهدف الأكبر وهو الانتخابات بالتالي عليها الخروج من القوقعة إن أرادت أن تعيش وتحقق ما قاله الرئيس نفسه وهو الانتخابات وتسليمه لحكومة منتخبة لا لأطراف غير منتخبة وفقاً لتعبيره.