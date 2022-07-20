انطلاق معرض ليبيا للنقل في طرابلس بمشاركة 100 شركة محلية وعالمية

انطلقت فعاليات معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في العاصمة طرابلس بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية مختصة في مجالات النقل والشحن البحري وشركات الطيران والمناولة والخدمات الأرضية، وشركات التأمين والسياحة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبدأت الفعاليات أمس الثلاثاء بمعرض طرابلس الدولي بدعم من وزارة المواصلات، ومصلحة النقل البري والجوي ومصلحة الموانئ ومصلحة الطرق والجسور ومصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني، وغرفة الملاحة الليبية والهيئة العامة للمعارض، وغرفة التجارة والصناعة، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المعرض يسهم في خلق فرص استثمارية

وتتضمن الفعاليات تقديم عروض وتخفيضات في عدد من الخدمات المتعلقة بقطاع النقل بشكل عام، كما يقام المعرض برعاية المنطقة الحرة مصراتة، وشركة المدى، وشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وشركة الأجنحة للطيران.

وتفقد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح حول البرنامج العام له.

وعبر الشهوبي عن امتنانه لما شهده، مؤكدا أن المعرض يسهم في خلق الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ البرامج التنموية في المرحلة المقبلة.