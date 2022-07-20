أجواء مستقرة في معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس صيفي مستقر معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و40 درجة مئوية.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.