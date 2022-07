المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم. المسماري وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعليقًا على زيارة رئيس الأركان بالجيش اللواء عبدالرزاق الناظوري إلى العاصمة طرابلس، قال: “كل يوم يمر يثبت أن المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم، إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم، وإن المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشي فيها الانتماءات القبلية والحزبية والأيدلوجية والسياسية؛ لأنها أحد أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين”. وأضاف: “إن قدرة أبناء هذه المؤسسة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جدًا وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق”. وتابع المسماري حديثه: “وحتى لو وضعنا فرضيات الصفقات والاتفاقات السياسية سنجد أبناء الموسسة العسكرية الأكثر التزامًا وانضباطًا والأكثر حرصًا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم، لأن الضبط والربط العسكري والاعتزاز بالشرف العسكري عوامل تسهم في حلحلة كل الأزمات التي يعاني منها الوطن، وهذا ما جعل المسار العسكري بين أعضاء لجنة (العشرة) من أنجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها”.

