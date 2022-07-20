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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 20 يوليو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 20 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس صيفي مستقر على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على الساحل، و مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن التنبو 2022 الأربعاء الجوية التنبوات طقس الحرارة الحرارة السماء السماء اليوم طقس الحرارة الحرارة 34 32 (م(انيوم) 22 23 23 23 23 صافية السماء زواره 23 34 23 35 35 السماء 21 صافيا 36 35 36 35 34 الماء 21 21 21 21 37 21 22 21 نشطة بی ب السما 29 23 28 26 26 28 صافیا السما 40 18 22 ن 26 السماء 36 صافية السماء 38 24 25 صافية السما 38 40 23 25 26 الكفرة 2013/11/‏'‏

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