محكمة مصرية تقرر تأجيل محاكمة 13 شخصا في قضية تهريب المهاجرين لليبيا

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، تأجيل محاكمة 13 شخصا في قضية تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة 16 أغسطس.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عددا من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن التشكيل العصابي تتزعمه ربة منزل تدعى الحاجة عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.