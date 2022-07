تقارير تحليلية: لا بد من تغيير الغرب لسياسات تعامله مع تطورات القضية الليبية

ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرهما موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الضوء على التعامل الغربي مع القضية الليبية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أكدا وقوف منطقة شمال إفريقيا على حافة الهاوية في ظل المستنقعات السياسية المشاكسة في ليبيا، مشيرين إلى أن الفشل في التعامل مع القضية الليبية لا ينبغي أن يثني المشاركة الحاسمة للأوروبيين بل العمل على توسيعها.

وأضاف التقريران: إن المشاركة الأوروبية الواسعة حيوية للحفاظ على الأمن الإستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا ووقف موجات الهجرة غير الشرعية ودعم الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية المستدامة وغيرها في جميع أنحاء المنطقة.

وأقر التقريران بالواضع المخيب للآمال، بسبب عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع؛ إذ لن يكون من الحكمة أن تتحمل واشنطن أو بروكسل كل من المخاطر والمسؤولية عن التحديات العديدة في شمال إفريقيا؛ لأن هذا تكاليف سياسية كبيرة في الداخل ويعقد ما هو موجود بالفعل.

وتابع التقريران بالإشارة إلى أن الوضع في المنطقة فوضوي، ما يحتم على الغرب في حال التوجه لخيار تنسيق المشاركة في ليبيا والسعي لتحقيق الاستقرار فيها عدم تكرار اللجهود التي بذلت خلال العقود الماضية المتجاهلة للحقائق المستمرة على الأرض.

وتحدث التقريران عن إرث السياسة الخارجية الأميركية الفاشلة الذي اصطدم به الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ما يحتم تغيير كل ذلك ومواجهة الواقع الحالي في ليبيا التي تعاني من استمرار الصراع فيها وسيطرة الميليشيات المسلحة على جانب كبير من المشهد فيها.

ترجمة المرصد – خاص

