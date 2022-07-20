استقرار حالة الطقس في معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

يسود طقس صيفي مستقر معظم مناطق البلاد، اليوم الأربعاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز بين 26 و40 درجة مئوية.

حيث تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

بينما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر.

في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.