السايح يبحث مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات إجراءات تطوير منظومة تسجيل الناخبين

ليبيا – عقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب اجتماعًا مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا، بحضور مدير إدارة العمليات، ومدير إدارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، ورئيس قسم تسجيل المرشحين بالمفوضية.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة تسجيل الناخبين، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة، ومتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

