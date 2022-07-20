إندونيسيا تهدد بحظر فيسبوك وغوغل وواتساب

تستعد السلطات الإندونيسية لحظر تطبيقات الشبكات الاجتماعية والمواقع عبر الإنترنت، بما في ذلك غوغل، وفيسبوك، وواتساب في حالة فشلها في التسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

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