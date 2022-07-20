ليبيا الان

إندونيسيا تهدد بحظر فيسبوك وغوغل وواتساب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

تستعد السلطات الإندونيسية لحظر تطبيقات الشبكات الاجتماعية والمواقع عبر الإنترنت، بما في ذلك غوغل، وفيسبوك، وواتساب في حالة فشلها في التسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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