تبون: لا بد من أن يحقق الليبيون هدف بناء مؤسساتهم بأنفسهم عبر انتخابات نزيهة

ليبيا – تابع تقريران إخباريان نشرهما القسم الإنجليزي بوكالة الأنباء في الجزائر والقناة الـ7 في أستراليا “صن رايز” مخرجات عمل القمة الجزائرية الإيطالية الـ4.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المقتضب منهما المتعلق بالسياق الليبي صحيفة المرصد، نقلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوله بعيد اجتماع ضمه برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: “لقد لاحظنا تقاربًا تامًا في وجهات النظر حول القضايا الرئيسية والوضع في ليبيا”.

وأضاف تبون قائلًا: “لا بد من أن يحقق الليبيون هدف بناء مؤسساتهم بأنفسهم من خلال انتخابات نزيهة لممثليهم ممن يختارهم الشعب الليبي بعيدًا عن أي تدخل أو احتكاك أجنبي”، في وقت أعلن فيه الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن عن إطلاق خطوط طيران جديدة قريبًا مع ليبيا والسنغال وإيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

