الكوني: القذافي مازال يحكم ليبيا من داخل قبره

زعم عضو المجلس الرئاسي “موسى الكوني”، أن ظهور سيف الإسلام في الإعلام قد يساهم في خسارته لمناصريه، وذلك بسبب حقده على من أسقط نظام والده. على حد تعبيره.

وقال «الكوني» في تصريح له خلال ندوة في بريطانيا، إن “سيف الإسلام الذي أعرفه جيدا من الأفضل له عدم الخروج والتحدث للإعلام”. بحسب قوله.

وأضاف؛ أن “سيف الإسلام يجب ألا يخرج حتى لا يفقد باقي مناصريه بسبب ما يحمله من حقد وكراهية للذين أسقطوا نظام والده”. وفقًا لكلامه.

وختم موضحًا أن “معمر القذافي لا يزال يحكم ليبيا من داخل قبره”. على حد قوله