«بلدي صبراتة» يقرر وقف العمل بمؤسسات الدولة بعد التعدي على دوريات الأمن

قرر المجلس البلدي صبراتة، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بمؤسسات الدولة في نطاق البلدية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأرجع المجلس البلدي القرار إلى «الوضع المحتقن بسبب التعدي على أفراد دوريات مديرية أمن صبراتة من طرف مجموعة خارجة عن القانون الليلة الماضية»، وذلك في خطاب إلى المؤسسات الحكومية ومدراء المصارف الحكومية والشركات العاملة بالبلدية.

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وتداول بعض المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الليبية أنباء عن أن مجموعة مسلحة تابعة لأحمد الدباشي المعروف بـ«العمو» أغلقت شجرات دحمان بالسواتر الترابية بعد تعرض بوابة لإطلاق نار أصيب فيه اربع أشخاص بينهم شقيقه، ولم يتسن التأكد من تفاصيل الواقعة من مصدر مسؤول.