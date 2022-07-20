وزارة العمل تتابع إجراءات تأشيرة دخول وإقامة العمالة الوافدة

العنوان-طرابلس

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد، الثلاثاء، إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة الوافدة، وذلك في لقاء مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد.

وأشارت مصلحة الجوزات في بيان لها إلى استمرار جهود تنظيم آلية سوق العمل الليبية الأجنبية، حيث جرت مناقشة آلية عمل اللجنة المكلفة والمشكلة بقرار من الوزير، فيما يتعلق بوضع القوانين واللوائح اللازمة والمناسبة لتنظيم سوق العمل بداخل ليبيا.

وأشاد العابد بالجهد المبذول من قبل مصلحة الجوازات والجنسية من إنجاز وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة في ليبيا، بالتنسيق الفعال مع الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.

وأكد العابد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الفعال لتنظيم سوق العمل وملف العمالة الأجنبية بشكل عام.

وكان قد أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في مطلع سبتمبر الماضي منصة “وافد” الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.