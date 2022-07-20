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مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أكد مسؤولون أمنيون روس نقلا عن مصادرهم داخل الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا تعمل منذ الشهر الماضي، على تجنيد سكان القرى والريف، الذين لا يملكون المال، والزج بهم في الصفوف الأمامية بجبهة القتال.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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