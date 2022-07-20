مصدر لـ "سبوتنيك": أوكرانيا تجند سكان الريف غير القادرين ماديا

أكد مسؤولون أمنيون روس نقلا عن مصادرهم داخل الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا تعمل منذ الشهر الماضي، على تجنيد سكان القرى والريف، الذين لا يملكون المال، والزج بهم في الصفوف الأمامية بجبهة القتال.

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