السيسي: حل أزمة ليبيا يتم بالآليات السياسية وبما يحفظ وحدتها ومؤسساتها الوطنية

ليبيا – كشف تقرير إخباري معالم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة في جامعة بلغراد على هامش زيارته الحالية لصربيا بعد اختتامه نظيرتها لألمانيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن السيسي سيستعرض في كلمته سياسة مصر تجاه عديد القضايا الإقليمية والدولية ومن بينها القضية الليبية.

ونقل التقرير عن السيسي تأكيده في ختام لقاء جمعه في ألمانيا مع وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بربوك” أن لا حل لعديد الأزمات في دول في شرق المتوسط ​​وليبيا وسوريا واليمن إلا من خلال الآليات السياسية وبما يحفظ وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.

