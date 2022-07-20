ضبط شاب قام بالرماية على فتاة ووالدها بمدينة البيضاء

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القبة، من القبض على شخص مصري الجنسية، قام بالرماية على فتاة ووالدها بمدينة البيضاء.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن: “في إطار التعاون المشترك بين مديريات الأمن وحسب تعليمات مدير أمن القبة، وبالتعاون مع أعضاء مديرية أمن البيضاء تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي القبة من القبض على المذكور”.

وأضاف البيان “عملية القبض تمت بمشاركة أعضاء التحري بمركز شرطة القبة وقسم شرطة النجدة القبة من ضبط الشخص (مصري الجنسية) بمدينة القبة وهو الشخص المطلوب على ذمة قضية الرماية على الفتاة بمدينة البيضاء”.

يشار إلى أن المذكور قام بالرماية على فتاة ووالدها في مدينة البيضاء، الوالد يُدعى مفتاح البرعصي الرحماني الفلو وهو الآن بصحة جيدة والفتاة تُدعى هبة مفتاح لازالت بالمستشفى بعد إجرائها عملية جراحية والآن متواجدة في العناية، ويرجح سبب ارتكاب الواقعة حسب رواية الشهود، لقيام هذا الشخص بالتقدم لخطبة الفتاة وتم رفضه فقرر الانتقام منها.