ليبيا – تطرق تقريران اقتصاديان لآفاق عنصري الطاقة الرئيسيين في دول منطقة شمال إفريقيا وليبيا على وجه التحديد المتمثلين بالنفط والغاز والتحديات أمامهما.

التقريران اللذان نشرهما موقع “خدمات تبادل المعلومات الجيوسياسية” “جي آي أس” الذي يتخذ من دولة ليختنشتاين الأوروبية مقرًا له وصحيفة “نيوز تربيون” الأميركية وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، أكدا أن الغاز في شمال إفريقيا لا يمثل حلًا سحري لأزمته في الاتحاد الأوروبي.

ووصف التقريران ليبيا بـ”اللاعب الهامشي” في الصادرات الغازية، مقارنة بجيرانها في ظل استمرار الاضطرابات الداخلية فيها بإعاقة استثمارها لإمكاناتها من الطاقة، مبينًا أن المستفيد الأوروبي الوحيد من الغاز الليبي هو إيطاليا، فالطاقة الإنتاجية في البلاد لا تمثل سوى 6% من السوق العالمية.

وتابع التقريران بالإشارة إلى حلول ليبيا في المرتبة الـ37 عالميا قياسا بالمراتب الـ10 والـ14 والـ16 بالنسبة للجزائر ومصر ونيجيريا، فيما حذرا من الكلفة العالية التي ستدفعها البلاد إلى جانب كافة الدول المعتمدة في ريعها على إنتاج النفط في حال المضي في اعتماد مبدأ الطاقة الخضراء.

وأضاف التقريران: إن ليبيا قد تنهار اقتصاديًا في حال مضي الرئيس الأميركي جو بايدن في سياساته الرامية لوقف الاعتماد على النفط الأحفوري.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير اقتصادية تتابع آفاق وتحديات النفط والغاز في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية