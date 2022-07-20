الدبيبة يرحب باستئناف إنتاج النفط ويعلن مفاجآت لليبيين

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رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، باستئناف إنتاج النفط وعودة تصديره.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العاشر لهذا العام، :”إن النفط هو المورد الأول والذي من شأنه أن يحافظ على مصدر دخلنا الأساسي بعد تغيير مجلس إدارة مؤسسة الوطنية للنفط”.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن تغيير مجلس الإدارة جاء من إرادة ليبية كاملة وقرار سيادي تام من هذا المجلس.

وأوضح الدبيبة أن هذا التغيير هدفه تعديل الأوضاع القانونية والإدارية لهذه المؤسسة العريقة وضمن الحفاظ على المورد الأساسي لهذا البلد.

وأعلن رئيس الحكومة، البدء في صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية ومرتبات موظفي الجامعات والمعاهد العليا مع مرتبات شهر يوليو بعد استكمال المطابقة مع وزارة المالية.

وتعهد الدبيبة بصرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.

وأعلن رئيس الحكومة أيضًا صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة من 1 يناير 2022 إلى 1 يونيو من نفس العام.

وأكد أن منحة تيسير الزواج سيتم البدء في صرفها في المدة القليلة القادمة، موضحًا مواصلة العمل على الإفراج عن مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية.

وأعلن الدبيبة صرف مكافآت محفظي القرآن الكريم وإنجاز الستة أشهر الأولى من العام 2022، وصرف منح القروض والأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرته للإقراض تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.